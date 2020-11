Dr Michael VEBER

Https://www.dr-michaelveber.com

Pratique la chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice à Lyon. Consulte dans son cabinet dans le centre ville de Lyon. Activité chirurgicale libérale partagée entre la clinique du Parc sur Lyon et la polyclinique de Rillieux.



Diplômé en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique en 2009 dont il obtient le diplôme du Collège Français.

Aujourdhui ancien assistant du Centre de lutte contre le cancer de Léon Bérard à Lyon(CLB). Durant deux années, le Dr Veber a parfait sa connaissance et son expertise en chirurgie du sein, ainsi que lapplication de son art en chirurgie plastique.



Le Dr Veber a aussi su élargir sa formation en participant à de nombreux congrès internationaux aux Etats Unis (Atlanta, Dallas), mais aussi en Belgique (Gant) durant sa formation afin daméliorer sa spécialisation.

Les travaux scientifiques et innovants du Dr M. Veber ont été publiés à plusieurs reprises dans un grand journal scientifique de chirurgie plastique international «Plastic Reconstructive Surgery » (PRS).

Auteur de nombreuses publications, et de chapitres dans des livres scientifiques, il a plus particulièrement exploré lintérêt de transfert graisseux en région mammaire à visée reconstructrice ou esthétique dans sa thèse de doctorat en médecine.



Mes compétences :

Chirurgie esthétique et cosmétique

Chirurgie plastique

Spécialisé en Chirurgie du sein