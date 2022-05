Yohann VERNAZ

Yohann à ouvert son entreprise Yama Coaching et Pilates Sarl à Lausanne et Genève.

Il exerce la profession de coach sportif, instructeur de Pilates et Yoga ainsi que Coach en Programme-Neuro-Linguistique (PNL) et diplômé en Massage Thaï et Massage Suédois.

Ancien gymnaste de haut niveau, il a travaillé dans l’industrie du Fitness, enseignant le Power-Yoga, Pilates, renforcement musculaire et gym posturale. Pendant ses quinze années de gymnastique artistique, Yohann s’est spécialisé en acrobatie au sol et en tumbling, disciplines qu’il associe aujourd’hui à ses autres connaissances professionnelles avec sa clientèle privée et lors de ses cours collectifs.

Enseignant Qualitop certifié, les assurances complémentaires qui aident au mouvement et au bénéfice de la santé remboursent vos cours!



www.yamacoachingpilates.com



Mes compétences :

Coach sportif

Pnl

Fitness

Yoga

Personal trainer

Coach

Sport

Manager

Pilates

Massage thaïlandais

Massage Suédois