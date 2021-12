Christiane KOLLY

Comme dit l'un de mes amis, je suis diplômée HEV (hautes études de la vie) et ma profession est conseillère en relations humaines. Ma légende personnelle : éveiller les consciences.

Visiter mon site internet :Array

J'anime également un blog : http://christherapie.kazeo.com

Passionnée de psychologie, de philosophie, voire de spiritualité, je suis consultante de l'écoleArray, participant activement à la formation des étudiants et accompagnatrice de bilans de compétences selon la méthodeArray . Je fais également partie du réseau où nous travaillons autour de concepts essentiels, tels que la conscience, l'honnêteté, la responsabilité, la transparence, la visibilité (synonyme de vérité), le partage, la liberté, la pleine expression de soi, l'importance des liens affectifs entre les êtres humains (réseau d'aide) et la diversité dans l'unité, réseau managé par Corine Gérard BronArray. D'un point de vue administratif et de management, je sais diriger une équipe et ai des connaissances dans 5 langues. Mis à part la formation d'adultes et le développement personnel, j'ai de l'expérience dans l'administration (service clients, chancellerie, formation en bureautique, gérance d'immeubles) et dans la gestion autonome d'un secrétariat. J'ai aussi été mère au foyer, patronne de café-restaurant et pigiste dans un journal.



Mes compétences :

Coaching

Développement personnel

Ecoute

Karma

Régression