Sirouhie S. R. V. Créatrice MARKARIAN

*** L'OBJET D'ART VIT PAR LA MAIN DE CELUI QUI EST A L'ORIGINE DE SA CREATION

ET LUI DONNE SA PROPRE HISTOIRE ..... *



C'est ce que je peux vous apporter dans mes missions Artistique:

l'oeil de la créatrice, son instinct, sa capacité à capter l'ambiance, sa maîtrise de l'expressionnisme, du style et de la matière, son sens de l'oeuvre et du beau;

Ecriture, Modelage, Photo, Dessin, Peinture, Création Textile . . .



Quelques exemples depuis...



~~L'écriture en 2003, organisation et mise en place d'un Atelier d'Ecriture, j'écris régulièrement depuis plus de trente ans.



~~Modelage depuis 2006 en continu . . .



~~La photo dont le thème de prédilection est l'arbre et la nature, exposition en 2006 (pour l'année de l'Arménie).



~~Expositions: Conseil, Recherche, Permanence.





*** ESTHETIQUE, PREMIERE EXPRESSION: DE 85 à 88



Commence la rencontre Artistique pour un long voyage;

Esthéticienne-Cosméticienne chez Séphora et autre marques...



En 88 je pratique le Maquillage Artistique chez Michel Dumas;

Maquille pour Enfants, Emission télé, Défilé de mode, Troupe théâtrale.



Puis vient l'Histoire de l'Art et l'Architecture à l'Ecole du Louvre, jusqu'en 92.



* FORMATION: Fung-Shui, Décoration d'Intérieur qui m'a apporté une efficacité accrue au travail.

_________________________________





*** A CE JOUR MON ENGAGEMENT . . .



A L'ART ET A L'ECRITURE ...



Vous faisant part de mon souhait d'ouvrir un Atelier d'Ecriture, dans l'objectif de permettre à chacun de s'exprimer, de se réaliser.







Mes compétences :

Fung-Shui

Modelage - Peinture - Collage

Programmation Neuro Linguistique

Ecriture Créative et Ludique

Création Textile