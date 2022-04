Anne LEFFET

En veille active, recherche un poste polyvalent mêlant diversité, compétences et challenge.



Aujourd'hui la polyvalence est une clé de succès. Cela m'a permis de devenir une personne adaptable et force de proposition. Je ne sais pas, j'apprends ! Je sais, je me perfectionne !



Ce que j'aime ? Etre au contact des personnes, concrétiser une mission et être intégrée à une équipe de travail.

J’ai réussi à établir des liens entre les ressources humaines, l’insertion professionnelle et le Commerce pour renforcer mes compétences clés: sens du contact, rigueur et réactivité.



Je souhaite partager avec vous mes compétences et mon plaisir à exercer mon métier.

N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Insertion socioprofessionnelle

Diagnostic

Développement de partenariats

Conseil

Orientation professionnelle

Recrutement

Sourcing

Techniques d'entretien

Relations internationales

Achats internationaux

Comptabilité fournisseurs

Gestion des achats