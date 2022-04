Anne LEFFET

Jeune diplômée, passionnée des ressources humaines, recherche un poste de chargée de recrutement ou de mission RH.

J'aime les Ressources Humaines pour la diversité des missions qui constituent la discipline. J'ai pu aborder les RH dans leur ensemble tout en me spécialisant dans le recrutement. J'aime la nouveauté qu'apporte chaque CV et le lien avec les opérationnels. J'espère vivement m'accomplir dans cette voie qui est la mienne et me construire une carrière épanouissante.

N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Recrutement

Campus management

Formation

Développement RH

Risques psycho sociaux