Anne LEFORT (LEVET)

Après un parcours commercial dans les média (presse pro et TV interactive) je suis rentrée chez Next en 2003 pour commercialiser la radio BFM.

Après être devenue directrice de publicité (en 2005) avec la gestion d'une équipe de 6 personnes, puis directrice commerciale en 2006, j'ai été nommée directrice générale adjointe de la régie fin 2009.

Je manage aujourd'hui une équipe de 23 personnes et gère l'activité commerciale auprès des annonceurs pour les média audiovisuels du groupe (RMC, BFM Business et BFM TV).

J'ai participé au lancement de BFM TV et à celui de BFM Business fin 2010.

J'ai recruté l'ensemble de mon équipe que j'ai formé au commercial ou au management selon les profils.

Je suis en charge:

- de la gestion et de la motivation de cette équipe.

- de la définition de la stratégie commerciale.

- de la gestion des formations externes

- de la centralisation des informations commerciales

- du développement de produits avec le marketing



Mes compétences :

Développement

Management commercial

Direction commerciale

Stratégie commerciale