Serge BALBI

Secteurs dactivités

Technologies de communication / Systèmes d'acquisition, de restitution et de diffusion numérique· Audiovisuel Broadcast, RichMédia, Télécom· Média électronique, réseaux, régies techniques· Extranet, Internet, systèmes d'informations à hauts débits.



Domaines de compétences

Maitrise dœuvre pour la Programmation liée aux technologies de l'information/communication · Analyse, expertise, audit, veille stratégique et technologique · MOAD, conseil et assistance auprès de la maîtrise d'ouvrage · Négociations, suivi du dispositif, exploitation des réseaux · Management déquipe de production

Etudes préliminaires, des besoins, de faisabilités, budgets, cahiers des charges · Modélisation des processus, définition des spécifications fonctionnelles, déploiement · Plans d'exécution des ouvrages, ordonnancement, pilotage, coordination, recettes. Sélection, respect des normes, mise à jour des informations techniques · Elaboration des dossiers techniques et commerciaux.



Mes compétences :

Média Electronique-Broadcasting