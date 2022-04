Anne LEGRAND

Nouvelle arrivante dans les Pyrénées Orientales après avoir mené à bien mon projet de changement de région, je suis disponible immédiatement pour de nouveaux projets auxquels associer mes compétences et ma motivation.



Forte d'une solide expérience dans l'ADV, j'ai développé des compétences transversales afin d'optimiser les flux d'information et assurer l’interface entre les services internes & externes à l'entreprise (rapport délais, qualité, rentabilité).

Mes fonctions commerciales ont exacerbé mon sens de la performance que je sais transmettre auprès de mes collaborateurs pour atteindre les résultats et garantir la satisfaction clients.



Mes compétences :

Achats

Adaptabilité

Ambition

Automatique

Autonomie

Communication

Dynamisme

E commerce

Export

Implication

Import

Import Export

Marketing

Perseverance

Polyvalence

Qualité

Référencement

Sourcing

Supply chain

Management

Administration des ventes