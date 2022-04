Anne LEHOUCQ

De formation commerciale supérieure, j'ai l'expérience de la coordination d'équipes et la gestion de produits.et je pratique couramment l'anglais.



Je suis dynamique, réactive, et j'ai le goût du challenge. Mais je suis aussi rigoureuse, avec le sens de l'organisation, et de très bonnes capacités relationnelles rendant le travail en équipe aisé.

Enfin je peux dire que je suis pragmatique et dotée d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse.



Voici mes meilleurs atouts pour réussir dans la fonction de chef de produit.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JDEdwards Suite

SnagIt