Anne LEJARS,DIT:ADELANS

Artiste peintre professionnelle,impressionniste,souvent comparée à Claude Monet dans les diverses expositions,Quel honneur.Elle peint à l'huile au couteau à plat,donc sans épaisseur.Autodidacte,elle sait améliorée au fil des années,au point d'être reconnue et côté désormais au Larousse drouot des peintres mondiaux,depuis 2012.Si certain tableaux vous intéressent,,contactez nous par mail,cela coutera moins cher,car nous sommes le plus souvent au Maroc.La seule formation que cette artiste à reçu,est 2 ans de cours de peinture au cours Martenot à Lyon ,avec comme professeur,Mme Françoise Carrier,artiste mondialement connue.Les toiles de l'artiste,sont pleines de tendresse,de féminité et de sensualité..Cette artiste,c'est le romantisme à l'état pur.



