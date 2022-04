Anne LELEU

Avocat en droit social, je bénéficie d'une expérience de 8 ans dans les domaines contentieux et non contentieux du droit du travail.



Je conseille les entreprises, françaises ou étrangères, sur tous les aspects quotidiens du droit du travail.

J'interviens notamment :



- dans la gestion de situations individuelles.

J'aide les employeurs à faire face à toute situation existant avec leurs salariés, du recrutement à la rupture du contrat de travail. J'ai notamment développé une expertise particulière en matière de rupture du contrat de travail, que ce soit par le biais d'une rupture conventionnelle que par la mise en oeuvre d'un licenciement, pour motif personnel (insuffisance professionnelle ou faute) ou économique. J'ai, dans ce cadre, une excellente maîtrise de la procédure de rupture des contrats de salariés protégés.



- dans la gestion de situations collectives.

J'assiste les entreprises qui ont besoin d'aide (i) sur la question du temps de travail, (ii) pour rédiger un règlement intérieur ou des règles internes, (iii) pour mettre en place des élections professionnelles ou (iv) pour gérer leurs relations avec les représentants du personnel. J'ai également une bonne expérience des procédures de licenciements collectifs, avec ou sans plan de sauvegarde de l'emploi.



- au niveau contentieux.

Je gère des dossiers contentieux pendants devant (i) le Conseil de prud'hommes ou la Cour d'Appel (par exemple : licenciements pour motif économique ou personnel, licenciements pour inaptitude dans lesquels des demandes relatives au harcèlement ont pu être élevées), et (ii) le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (maladie professionnelle ou encore recouvrement des cotisations de sécurité sociale, etc.).



Je conseille également les salariés cadres sur des questions disciplinaires ou dans le cadre de procédures de licenciement. Je peux négocier des packages de sortie et transiger dans le cadre de dossiers contentieux ou non contentieux.



L'une de mes plus grandes forces réside dans ma capacité à adopter une approche rigoureuse dans tout dossier qui m'est confié, afin de prodiguer à mes clients le meilleur conseil possible. Je suis proactive et efficace sur tous les dossiers que je traite, mon but étant toujours celui de trouver les solutions les mieux adaptées à l'activité de mes clients.



Je parle anglais et suis en mesure de rédiger tous documents en anglais. En janvier et février 2014, j'ai été détachée au sein d'un cabinet anglais spécialisé en droit du travail.



Mes compétences :

Droit social

Droit du travail

Conseil RH

Conseil juridique

Négociation