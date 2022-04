Anne LELIARD - MONVOISIN

Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. L'humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Connaître mes clients avant de leur apporter des solutions juridique, fiscale, financière et immobilière est donc essentiel. Faire un audit patrimonial, connaître leurs objectifs est la base du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.



Mes compétences :

Droit des succession

Droit de la famille

Fiscalité patrimoniale

Assurance vie

Transmission d'entreprises

Transmission de patrimoine

Déclarations fiscales

Etude patrimoniale et stratégie fiscale