« Je veux un boeing, un 747 !

Tu as 1 élastique, 2 trombones et 3 jours pour me proposer un plan d’action ».

Voici ce que m’a dit Pierre Marcolini lorsque je l’ai rejoins dans son entreprise à Bruxelles.

J’étais alors chef de produit … J’ai aimé ça !



En effet, s’adapter au rythme de l’entreprise et à sa culture me paraît fondamental. Appliquer les bonnes recettes aussi! Pertinence marché, maîtrise des coûts, fédération des collaborateurs, délais et qualité. J’adore le marketing. Ce grand méchant loup... il permet cela ! Et tout comme le loup, il n'a pas l'image facile. Et pourtant…



Mon savoir-faire, je le propose aux PME sous 2 formes :

1. Aider les entreprises à s’approprier des techniques marketing, stratégiques et opérationnelles.

2. Intervenir sur une étape clé d’un projet ou sur tout le process, de l’idée jusqu’au marché.



Voici quelques exemples de solutions marketing:

- Marketing collaboratif - inclure ses clients dans le développement d'un projet.

- Marketing d'analyse - forces/faiblesses/opportunités et menaces du projet.

- Mix Marketing - Le bon produit, au bon prix, au bon endroit avec le bon message.

- Marketing d'étude - veille, enquête, groupe de perception.



Voici quelques exemples d’actions réalisées:

- Lancer 20 innovations pour les fêtes de fin d’année > Tipiak Traiteur Pâtissier

- Piloter le lancement des 5 collections > Pierre Marcolini

- Développer la cible B2B/séminaire > Cheval Touristique

- Développer des marchés export & gérer les salons professionnels > Arche

- Huiler la communication interne et externe > Association des entrepreneurs de St Herblain

- Impulser le suivi de projet et la stratégie de développement > Cabinet Dufour Dacquin

- Animer un groupe de créativité pour affiner son positionnement > Bébé Delphe



Au plaisir de travailler pour vos projets,

Anne Leroux



Mes compétences :

Chef de produit

Marketing opérationnel

Pilotage de lancement de produit

Gestion de projet

Marketing collaboratif

Planification stratégique

Plan d'action commerciale

Developpement de marchés