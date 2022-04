Christophe BOURLET

Bonjour à toutes et à tous



Aprés 5 années passées auprés de la clientéle, j'ai eu l'opportunité d'accéder au métier de Chef Avion ou Coordo - (métier qui reste à mon sens le plus beau et le plus intéressant des metiers sol de par sa technicité) - Dans un premier temps sur le terrain en contact direct avec tous les intrvenants, puis avec la refonte du metier 2 postes occupés :

- Technicien Coordination Centralisée au Centre de Contrôle du Hub (interlocuteur unique entre l'équipage et le reste des intervenants)

- Technicien Masse et Centrage fonction D1/D3 (plan de chargement et etat de charge) au CLD de Roissy.



Anticiper, réagir face à toutes situations, garantir la conformité et la sûreté d'un vol, travailler en équipe et en adéquation avec tous les intervenants qui gravitent autour d'un avion sont le quotidien du chef d'orchestre qu'est le coordo.



Mes compétences :

Adaptabilité

Altruisme

Anticipation

Discrétion

Mobilité

Rapidité

Sécurité

Sureté