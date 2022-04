Anne LEROY

Photographe diplômée de l'ENS Lumière, membre de Picturetank et aujourd'hui basée à Bordeaux, je poursuis depuis 2010, en France et à l'étranger, un travail d'auteur qui interroge l'Homme et le territoire à travers les espaces qu'il investit, s'approprie et abandonne. Il questionne aussi l'histoire des lieux, ainsi que la mémoire, individuelle et collective.



www.anneleroy.fr



Tout en répondant à des commandes et en travaillant pour la presse (Causette, IDEAT, Libération, Le Festin), je développe des projets personnels avec le soutien d’institutions et de fondations (Fondation de France, DRAC Aquitaine et Poitou-Charentes). Je réalise également des résidences. Mon travail a été présenté dans des festivals et des galeries (festival les Rencontres d’Arles, festival Itinéraires des Photographes Voyageurs à Bordeaux, galerie du Carré Amelot à La Rochelle).



EXPOSITIONS PERSONNELLES et COLLECTIVES

2015

- Le Foyer, lycée des Métiers du Bois du Pays d’Aunis, Surgères (17)

- Au Collège, galerie Cargo Bleu, Surgères (17)

- Mioveni, ville-usine, salle capitulaire cour Mably, Bordeaux (33)

2014

- Pantalon de jogging et mocassins à pampilles, médiathèque de Mérignac, Mérignac Photographic Festival (33)

2013

- Majorettes, projection dans le cadre de la Nuit de l’année, festival Les rencontres d’Arles (13)

2012

- Points de vue PHOTOGRAPHIQUE(s), exposition collective présentée par Central-DUPON Images, grilles du Jardin Public, Bordeaux (33)

- Au Collège, galerie pédagogique du collège François Rabelais, Niort (79)

2011

- Moynaq, Ouzbékistan, galerie du Pilori, Niort (79)

- Souvenirs, 2009, salle capitulaire cour Mably, festival Itinéraires des Photographes Voyageurs, Bordeaux (33)

- Hors saison, galerie du Carré Amelot, La Rochelle (17)



COMMANDES M le magazine du Monde, Libération, Causette, IDEAT, The Good Life, Le Festin, Bordeaux Métropole, Textuel Lamine, MAIF, ADMR, ICF...



PRIX et BOURSES

2015

- Aide à la création, Ville de Bordeaux

2014

- Europa Grant, Institut Culturel Roumain

- Aide à la création, Institut Français et Ville de Bordeaux

2013

- Aide à la création, DRAC Aquitaine

2012

- Mention « Coup de coeur » de la Bourse du Talent#49 Reportage

2011

- Bourse de la Fondation de France

- Aide à l’installation, DRAC Poitou-Charentes

2008

- Bourse de la ville de Paris



RÉSIDENCES, WORKSHOPS et ATELIERS

2014-2015

- Lycée des Métiers du Bois du Pays d’Aunis à Surgères - Résidence de création et ateliers de pratique photographique avec une classe de CAP vente, une classe de CAP ébénisterie ainsi qu’avec les résidents d’un EHPAD à Surgères - Avec le soutien de la région Poitou-Charentes.

2014

- Workshop de 2 jours sur le thème « l’Humain et le territoire, photographie documentaire » dans le cadre du Mérignac Photographic Festival.

2012

- Collège François Rabelais à Niort - Résidence de création et ateliers de pratique photographique avec deux classes de 4ème et une classe ULIS - Dans le cadre du dispositif « Écritures de lumière » du Ministère de la Culture et de la Communication et avec le CACP-Villa Pérochon.

2010

- Festival L’enfance de l’art, Niort (79) - Ateliers photo avec des jeunes.



Mes compétences :

Photographie