Anne LESAFFRE - CHANDELIER

- 15 ans d'EXPERIENCE OPERATIONNELLE RH:



à Londres dans l'industrie (Procter&Gamble) en tant que chef de projet RH et

à Paris en banque d'affaires (Credit Agricole Corporate and Investment Banking) en tant que Responsable RH



- Compétences en recrutement, gestion de carrières, mobilité à l'international et outplacement dans le cadre d'une fusion



- Compétence en bilan de carrière afin de définir son projet professionnel



Mes compétences :

Gestion de carrières

Management

Management de transition

Management RH

Mobilité

RECLASSEMENT

Recrutement

Gestion des ressources humaines