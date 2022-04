Anne LESCA

Après une formation à Met de Penninghen et à l'école Camondo à Paris, Anne poursuit son parcours professionnel d'architecte d'intérieur dans différents cabinets et agences en France.



Alors forte de plus 10 ans d'expérience, elle décide de revenir s'installer dans la demeure familiale à Pessines en Charente Maritime et de ne plus se consacrer qu'a sa seule véritable passion, l'Art.



Depuis maintenant 4 ans, au sein de son atelier, elle créée des œuvres résolument contemporaines en utilisant toutes sortes de matériaux. Une démarche récompensée, aujourd'hui elle rencontre des succès à Paris, Londres ou bien encore Singapour.



Vous pouvez vous faire une idée de son travail sur son site, http://www.annelesca.com ou sur sa page Facebook, http://www.facebook.com/Annelescaartiste







Mes compétences :

Acrylique

Bois

Céramique

Sculpture

Métal

Tableaux

Décoration intérieure

Décoration