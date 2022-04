Anne LESELLE

Curieuse, avec une capacité d adaptation à la nouveauté, de nature optimiste et volontaire.



Des expériences successives abouties dans divers secteurs d'activité d'ADREA Mutuelle, me permettent d avoir aujourd hui une vision large des métiers de la complémentaire santé/prévoyance/épargne/retraite.



Le goût du management, la transmission, l accompagnement sont preuve de mon attachement tout particulier aux relations humaines.



Mes compétences :

Assurance Santé

Protection des biens et des personnes

Assurance