Anne LIHARD

Forte d'une expérience de 17 ans en R&D Maquillage et 2 ans en qualité, mes compétences couvrent le développement de produits (formulation, suivi des différents tests, industrialisation ...), le process, l'innovation, la gestion de projets et l'encadrement. Aujourd'hui, je souhaite partager et enrichir mes connaissances dans le cadre d'un nouveau poste en R&D ou à ces interfaces sur Paris ou le nord de l'IDF.



Mes compétences :

Cosmétique

Maquillage

Gestion de projets

Formulation

Industrialisation

Encadrement