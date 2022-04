Anne LINDEMANN

Après une carrière de 18 ans en exploitation dans des hôtels (catégorie 4* à Palace) de renoms Internationaux (en France et à l'étranger), je mets aujourd'hui à profit mon expérience pour former vos équipes afin qu'elles puissent mettre en avant leurs capacités.



J'adapte chaque formation à la réalité et au besoin de votre hôtel.

Elles peuvent être dispensées en groupe ou individuellement.



Je reste à votre disposition pour que nous élaborions ensemble un projet commun pour la réussite de vos équipes et de votre établissement.



Mes compétences :

Formation

Gouvernante Générale

Hôtellerie

Management

Formation professionnelle