Anne-Line COUILLEROT-PEYRONDET

Diplômée de l'ENSAI, j'ai huit ans d'expérience dans l'évaluation économique au sein du Service Evaluation Economique et Santé Publique de la Haute Autorité de Santé (HAS). Les différents projets que je mène à la HAS m'amènent à mobiliser différentes compétences :

- analyse critique des dossiers d'efficience

- mise en oeuvre des outils d'évaluation économique : évaluation de l'efficience de dispositifs médicaux, d'actes médicaux (modélisation économique)

- analyse des bases de données de l'hospitalisation (PMSI)

- modélisation statistique

- analyse de la littérature économique.



Mes compétences :

Économie de la santé

Analyse des bases de données de l'hospitalisation

Statistiques

Gestion de projet