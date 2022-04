Fabienne COMTE

En tant que Chargée de Prévention Santé, j'ai piloté et développé depuis plusieurs années un programme de prévention, au sein d'une mutuelle nationale, en Languedoc Roussillon et PACA, j'ai tissé un réseau de partenaires, et je défends les valeurs mutualistes et l’éthique de la prévention santé.



Aujourd’hui j’aspire à relever de nouveaux défis et je souhaite mettre à profit mon expérience multirégionale pour travailler sur un public plus large et m’investir sur d’autres problématiques dans un cadre à dimension humaine.



Titulaire d’un Bac S et d’une maîtrise en sciences humaines, j’ai obtenu en 2008 le Master « Protection sociale complémentaire » proposé par l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne en partenariat avec la FNMF. Ce diplôme d’économie de la santé a complété les connaissances et les compétences qui m’ont permis d’exercer pleinement mes missions de cadre mutualiste avec des responsabilités régionales, des relations de management transverse, ainsi que des relations externes avec les partenaires et les institutions.



Mes compétences relèvent de l'ingénierie de projet:

> Conduire un programme de prévention santé régional,

> Concevoir et mettre en place les méthodes et outils d’évaluation, définir les critères et les indicateurs, réaliser le bilan,

> Construire des modules de formation des collaborateurs et de jeunes relais,

> Animer les formations des personnes mobilisées,

> Réaliser des dossiers de demandes de subventions, répondre à des appels à projet, élaborer les éléments de cadrage, planifier, concevoir et gérer le budget, piloter et suivre la réalisation des projets,

> Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de dynamisation partenariale locale, en identifiant les partenaires stratégiques et négociant leur implication,

> Assurer l’organisation et la coordination de l’action des différents partenaires, encadrer et animer une équipe projet réunissant des compétences complémentaires, conduire des entretiens et des réunions, et animer et consolider son travail en réseau.

> Représenter sa structure dans les négociations auprès des instances régionales en Santé publique : ARS, Collectivités locales…

> Assurer la veille dans sa zone concernant les politiques de santé publique, les actions de prévention menées, les besoins spécifiques du public corrélés aux réalités socioéconomiques locales.

> Etablir un diagnostic de la situation, du contexte local, en fonction de l’analyse des données statistiques (socioéconomiques, démographique, épidémiologiques) et empiriques relevées sur le terrain.

> Traduire les principaux concepts en promotion de la santé (démarches et outils) à travers la définition, la mise en œuvre, la promotion et l’évaluation de son programme d’actions.

> Concevoir des modèles d’actions innovants mettant en œuvre des réponses multiples et en interactions.



Je souhaite mettre mes compétences et mon expérience au service de ce vaste dessein qui consiste à améliorer la santé de tous pour tendre vers un état de complet bien être physique, mental et social.



Mes compétences :

