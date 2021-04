Florence CARDIN- TILLARD (TILLARD)

Au sein de l'Assurance Maladie, je gère actuellement les relations avec les professionnels de santé, anime les réunions conventionnelles, rédige les procès verbaux et supplée le responsable du pôle régulation (COPIL gestion du risque, Comité de Direction etc.).



Précédemment, j'ai encadré l'équipe des délégués de l'assurance maladie de la caisse et supervisé le développement des téléservices ainsi que le lancement du projet d'accompagnement des patients diabétiques.



De plus, mon expérience professionnelle de six ans en tant que visiteuse médicale et mes connaissances en biologie m'ont permis de développer des qualités commerciales et relationnelles fortes s’appuyant sur la crédibilité de compétences scientifiques.





Mes compétences :

Organisation du travail

Autonome et responsable

Initiative et adaptation

Gestion de projets

Management

Commercial

Discrétion et responsabilité

Disponible et rigoureux

Informatique

Relation clients

Volonté d'honorer des objectifs fixés

Ecoute et Compréhensibilité

Droit

Services

Santé