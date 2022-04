Julie HANNOTHIAUX

Les fonctions que j’ai occupées notamment au sein de Vauban Humanis ou à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (devenu ensuite Agence Régionale de Santé), m’ont permis d’approfondir mes compétences en terme de conception, de mise en œuvre et de pilotage de projets dans le champ médico-social. Les différentes missions qui m’ont été confiées lors de ces deux emplois ont indubitablement consolidé mes expériences en terme de management et de gestion de projets : appui et conseil aux acteurs de terrain, organisation de rencontres régionales, animation d’instances de pilotage, mise en œuvre d’orientations nationales. J’ai pu également renforcer mes connaissances relatives aux résidents et au fonctionnement des structures concernées : contextes socio-politique, juridique, économique et organisationnel.

De plus, mes formations en « gestion des entreprises sociales » et en « gestion des personnes en milieu de travail », m’ont permis d’aborder les problématiques de gestion à différents niveaux : financier, démarche qualité, évaluation, gestion de projets et de ressources humaines. Mais aussi de maîtriser l’environnement institutionnel, les politiques publiques et les fonctionnements en réseaux dans le champ social, médico-social ou sanitaire.

En outre, mon expérience à l’étranger permet de souligner une capacité d’adaptation et d’initiatives, ainsi qu’une curiosité d’esprit dans l’adaptation des actions aux évolutions de la société et des publics accompagnés.



Mes compétences :

Action sociale

Ecoute

Innovation

Médico social et sanitaire

Qualités relationnelles

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Sens de l'écoute

Sens de l’écoute