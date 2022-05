Sebastien JAKUBOWSKI

Sociologue des organisations et des institutions



Thèmes de recherche : Processus de professionnalisation des institutions publiques d'Etat : sociologie militaire, sociologie de l'éducation et de l'enseignement supérieur, politiques publiques.



Auteur de :



* Jakubowski Sébastien, Cardona-Gil Emmanuel (dir.), Les logiques de transformation des armées, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, coll. « War studies », 2019, à paraître.



* Jean Vannereau, Cynthia Colmellere, Sébastien Jakubowski (dir.), Les processus de normalisation. Enjeux et pratiques professionnelles dans les organisations, Rennes, PUR, 180 pages, 2015.



* Catherine Agulhon, Bernard Convert, Francis Gugenheim, Sébastien Jakubowski, La professionnalisation : pour une université utile ?, Paris, L'Harmattan, "Savoir et formation", 270 pages, 2012.



* Sébastien Jakubowski et Claude Weber, Etre Militaire dans l'armée de terre, Lyon, Editions Lieux Dits, 140 pages, 2011.



* Sébastien Jakubowski, La professionnalisation de l'armée française : conséquences sur l'autorité, Paris, L'Harmattan, "Logiques sociales", 306 pages, 2007.



Mes compétences :

Enseignement

Recherche

Sociologie