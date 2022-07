Http://www.doyoubuzz.com/stephanie-dejonghe



- Produire des Savoirs et transférer des Connaissances -



La combinaison de mon profil spécialisé en études socio-économique et de mon expérience importante en tant que responsable de projets m'apporte une plus-value. En effet, dotée d'une vision transversale mes analyses permettent de restituer une information opérationnelle et stratégique d'aide à la décision et aux organisations.



Ma compréhension des attentes et fonctionnements des partenaires institutionnels, économiques et associatifs me positionne comme facilitatrice pour accompagner la construction et la mise en oeuvre de stratégies de développement.



Ainsi, habituée à travailler aux confluents des univers publics comme privés, je m'adapte efficacement à chaque sphères et réussis à les amener à leur point d'entente et de satisfaction.



De plus, mes qualifications m'ouvrent un vaste champ d'investigations (emploi, formation, insertion sociale, entreprises, mobilité...) où ma curiosité, mon autonomie et ma capacité d'écoute et d'initiative me permettent d'être force de proposition, d'amélioration et d'innovation.



Mes compétences :

Sociologie

Conseil

Réseaux

Expertise

Veille économique

Intelligence économique

Analyse de données

Analyse des besoins

Diagnostic de territoire

Aide à la décision

Conduite de projet

Relation publique