Dany NEVEU

Une entreprise de proximité, l'entreprise Ménage 3000 à 2 ans, nous sommes une équipe de 10 personnes.



+ 10 ans d' expérience dans le domaine du ménage et repassage à domicile sur les secteurs suivants :



- Nantes et son périphérique la Chapelle sur Erdre, Treillières, Grandchamps des Fontaines, Sucé sur Erdre.



- Orvault, Saint Saint-Herblain, Couëron.



- Carquefou, Saint Sébastien sur Loire, Vertou, Basse Goulaine.



-Rezé, Bouaye, Bouguenais, Pont de Saint Martin.



- Clisson et ses alentours.



- Montaigu et ses alentours.



Mes compétences :

Direction commerciale

Analyse des besoins

Management

Stratégie commerciale

Gestion financière

Marketing stratégique

Travail en équipe