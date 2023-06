Julien BOUSQUET

Depuis 20 ans, je me suis spécialisé dans les domaines de la Qualité, Sécurité et Environnement, (actuellement chez ACTIS), j'ai acquis de l'expérience dans le management de projet, l'Amélioration Continue et la Satisfaction Clients.

Je suis titulaire d'un Master 2 QSE obtenu avec mention à l'UPEM.



Fort de plusieurs expériences particulièrement formatrices, jai développé des compétences diverses dans des domaines aussi variés que l'Industrie, l'hôtellerie de luxe, linformatique, la relation client ainsi que la formation.



Très investi dans mon travail, je désire étoffer mon réseau relationnel au niveau professionnel.



N'hésitez pas à venir découvrir mon site 100% QSE : http://www.PlaneteQSE.fr



Mes compétences :

ISO 9001 et amélioration continue

Stratégie et approche processus

Gestion de projet

ISO 45001 et MASE

ISO 14001, développement durable et RSE

Conseil et Formation

Pack Office incluant bases de données Access

Création site web et bonne maitrise des outils informatique (CRM, ERP...)