Bernard CHANCRIN

Conseiller en immobilier au sein du Réseau National Immobilier

LES PROFESSIONNELS IMMO en portage salarial avec FreeCadre Immobilier

06.68.45.50.80

b.chancrin@lesprofessionnels.immo

www.lesprofessionnels.immo/bernard-chancrin



https://linktr.ee/BernardChancrin



Célibataire sans enfants (pouvant aussi être contacté par la gent féminine, en vue d'une relation, qui peut devenir pérenne, si vous êtes intéressée ou et motivée ...)



https://www.instagram.com/bernardchancrin/

https://www.facebook.com/bernard.chancrin

https://twitter.com/bernardchancrin

Hangouts : bernardchancrin@gmail.com



Profils et Réseaux Professionnels en cours de mise à jour :



Viadeo ( plus de 23000 contacts):

https://viadeo.journaldunet.com/p/bernard-chancrin-1134485



Linkedin (plus de 8000 relations) :

https://www.linkedin.com/in/bernardchancrin



Xing ( plus de 1000 contacts):

https://www.xing.com/profile/Bernard_Chancrin



JDN Réseau

http://reseau.journaldunet.com/membre/14316201/2021312309/bernard_chancrin/



Bâti Actu Réseau

https://reseau.batiactu.com/Bernard-Chancrin-u29917



EXPERIENCES ANTERIEURES :



EN RECHERCHE D'OPPORTUNITE PROFESSIONNELLE



MES OBJECTIFS de CHARGE D'URBANISME et D'AFFAIRES FONCIERES CARTOGRAPHE GEOMATICIEN du BTP - ASSISTANT de GESTION SYNDIC IMMOBILIER

- Travailler dans un service urbanisme, foncier, cartographique, géomatique, bureau d' étude ou syndic immobilier dans l'Est de l'IDF (temps partiel accepté)

- Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé en cours de validité jusqu'au 31/1/2024 (déplacements limités)





- MES COMPETENCES : Réglementations d'urbanisme et juridiques, Base de données cadastrales, Cartographies foncières, Géomatique, Dessin Informatique ( Autocad et son Applicatif Topographique et Vrd : Covadis ), Bureautique environnement Windows : Traitement de texte, Tableur, Messagerie, Internet ; Travail à Domicile (ordinateur portable), Permis de Conduire et Véhicule



SPECIALITE ACTUELLE : COPROPRIETE: Membre d'un syndicat de copropriétaires (cons