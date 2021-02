Français originaire du Liban, le pays des cèdres ou la Suisse du Proche-Orient, je suis très attaché aux valeurs suisses : l'excellence, la précision, l'innovation, la fiabilité, le sérieux, le respect, l'ouverture, l'hospitalité, la diversité, ...



Rigoureux, autonome, doté d'excellentes capacités d'analyse et d’un bon sens relationnel, j'ai occupé pendant plus d'une vingtaine d'années, dont plus de 6 ans chez IBM France, diverses responsabilités en Informatique de Gestion notamment en environnement AS400 dans les métiers de la finance, banque, assurance, santé, production, gestion commerciale, tourisme, ...



Durant mes différentes missions, j'étais en particulier responsable de l’analyse et de la réalisation de projets informatiques ainsi que de la qualification et de l'intégration des livraisons et du suivi du bon fonctionnement des progiciels en production.



J’ai également acquis récemment des nouvelles compétences en e-business et en e-marketing en suivant un Master 2 en Commerce Electronique à l'Université de Bourgogne (Major de promotion).



Mon expérience professionnelle confirmée au travers d’environnements technologiques larges (AS400, UNIX, NTIC, ...) et de secteurs d’activités variés m'a permis de m’adapter rapidement à chaque nouvelle structure.



Je suis particulièrement motivé par les projets IT de gestion avec une composante e-business.



E-mail : b_ammouri@yahoo.fr



Rezonance : http://www.rezonance.ch/bammouri



LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/bastienammouri/



Xing : http://www.xing.com/profile/Bastien_AMMOURI



Google+ : https://www.google.com/+BastienAmmouri



Twitter : https://twitter.com/b_ammouri





COMPETENCES :



Secteurs : Cartes de paiement, Banque, Assurance, Mutuelle, Gestion Commerciale, Production, Secours Informatique, Tourisme, E-Business (E-Bank à la Banque BIPOP).



Systèmes : AS400, OS390, UNIX, LINUX, Windows, Client/Serveur



Bases de Données : ORACLE, DB2, MySQL



Langages : RPG III/IV/ILE/Free, CLP, COBOL, SQL, QUERY, Fortran, Basic, Visual Basic, JAVA, PHP, HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML



Sites Web : Création, Serveur Apache, Moteurs de recherche, Référencement et Publication



Outils Multimédia : Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator, Director, VRML



Méthodes : Merise, UML, UWE (Unified Web Engineering)



Logiciels : CFT, WMBS, V-BANK, ARCAD, PRES, ATLAS 2, PREMUNI, MQ Series



Réseaux : LAN, WAN, VPN, EDI, FTP



Bureautique : Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes



Formation IBM : iSeries Access for Web et HATS LE, Webisation des applications 5250 avec WebFacing, WebSphere Application Server, JAVA sur AS400, Nouveaux outils de développement (WDSC), Développement d’application Web sous WebSphere (Servlet, JSP, Java bean, HTML).



Marketing : Analyse de Marché, Marketing Stratégique, Marketing Mix.

La Démarche Stratégique, Information et E-commerce, Distribution et E-commerce.

Aspects Financiers de l’Entreprise : Comptabilité, Gestion financière.



Mes compétences :

As400

CLP

COBOL

Commerce électronique

Consultant IT

DB2

DB2 400

E-business

E-commerce

E-Marketing

Ebusiness

Ecommerce

Electronique

EMarketing

IBM i

Informatique

ISeries

NTIC

OS400

RPG

UNIX

Gestion

SQL

Webmarketing

Système d'information