Yohan AMMOURI

Entrepreneur, bloggeur, féru de nouvelles technologies et du Web 2.0.



Passionné par toutes les formes de communication humaines, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers le web communautaire.



Je vous aide à gérer, développer et optimiser votre présence sur le web et les réseaux sociaux.



L'échange et le partage sont au coeur de mes préoccupations !



Disponible à Paris.



Mes compétences :

Identifier les besoins du client

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux professionnels

Application Facebook

Twitter

SEO

Gestion de la relation client

Design

Gestion de projet web

SMO