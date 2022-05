Patrice BAUD

Concepteur en paysage au siège du groupe Loiseleur :



- Chargé d'affaires en charge de répondre aux appels d'offre publics et privés dans le domaine de l'espace vert.

- Technico-commercial en toiture végétalisé.



Maitrise des outils :

- Autocad

- Pack Office

- Sketchup

- Multidevis

- Access

- VBA

- Indesign

- Implantation et relevé par station totale et GNSS

- Logiciel de SIG QGis

- Exchange

- ...



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Architecte

Architecte Paysagiste

Bureau d'études

DAO

indesign

Informatique

Multidevis

Paysagiste

Adobe InDesign CS5

Gestion de projet