Plus de 20 années d’expériences passées dans des domaines variés (tels que les revêtements plastiques,les adhésifs sensibles à la pression,la fixation de pièces automobile, les panneaux à base de fibres de bois et dernièrement les produits cosmétiques …) m’ont permis d’acquérir des connaissances sur la transformation et l’application, notamment par rapport aux contraintes d’utilisation, de matériaux très différents mais pouvant être complémentaires. J’ai ainsi développé une expertise technique que j’ai mise au service de société ayant l’innovation au cœur de leur activité.



Mes compétences :

Adhésifs

Bois

Coating

Cosmétique

Expertise technique

Gestion de projets

matériaux

Optimisation

Papier Carton

Peinture

Polymère

Process

Technique

Validation