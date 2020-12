Au cœur de mon parcours professionnel : les projets.

Projets immobiliers et projets d’implantations d’entreprises.



Développer, coordonner, accompagner voilà ce qui m’anime !



10 années d’expérience dans le conseil en implantation d’entreprise chez Idéa 35, l’agence de développement économique d’Ille-et-Vilaine. Mon job ? Convaincre les entreprises de venir s’installer en Ille-et-Vilaine et les accompagner dans cette aventure ! Une VRP de notre département puis un véritable chef d’orchestre, capable de piloter le projet d’entreprise dans son intégralité, de sa détection à son implantation, en mobilisant les acteurs économiques du territoire.



7 ans d’expérience dans l’immobilier d’entreprise en tant que négociatrice bureaux et bâtiments industriels : prospecter, négocier, convaincre et finaliser !



En parallèle, l’engagement associatif est important pour moi. Membre de la Jeune Chambre Economique de Rennes (mouvement des jeunes citoyens entreprenants) pendant de nombreuses années, je me suis investie dans différents projets citoyens. Présidente en 2009, j’ai animé une équipe et vécu une aventure humaine forte, récompensée par le Prix de la « Meilleure Jeune Chambre Economique locale française et mondiale ». Depuis septembre 2016, je suis membre d’In Situ Développement, réseau de cadres et managers experts.



Et aujourd'hui ? Je suis Responsable Développement chez Bouygues Immobilier.

Je recherche et négocie des terrains destinés à la réalisation de programmes immobiliers : prospection, négociation, animation d'un réseau de prescripteurs, élaboration des pré-projets de développement et des études de faisabilité.



Vous avez connaissance d'une opportunité foncière ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Développement économique

Immobilier

Immobilier entreprise

Implantation

Animation de réunions

Réseaux d'entreprises