Anne LIPPLER

Depuis 2008, Agent commercial (N°de siret 48258798700025) dans le domaine du Vin, des Spiritueux et de l'Epicerie fine.

Commercialisation de domaines viticoles français :



- Renouvellement des stocks, réapprovisionnement, réassortiment et gestion des commandes,

- Présentation des domaines auprès d'une clientèle de professionnels (entreprises, cafés, brasseries, restaurants, groupes bios, cavistes, épiceries fines, commerces de proximité, gîtes, hôtels...) et de particuliers,

- Dégustations lors de salons, invitations, rencontres et déplacements,

- Entretiens téléphoniques, mailing, rédaction de compte rendus,

- Entre 2006 et 2014 : Vendeuse en épicerie fine, boulangerie, chocolatier et salon de thé (CA minimum réalisé 16 000 euros mensuel).

Une connaissance approfondie des terroirs de France:



I. Expérience technique et scientifique : vendanges dans un vignoble bordelais, membre de club de dégustations, connaissances en géologie et sur les cépages, maîtrise des processus de fabrication.

II. Constitution d'un important réseau de professionnels: négociants, cavistes, vignerons, sommeliers, œnologues, agents et directions commerciales des domaines en France et à l'étranger.

III. Responsabilités commerciales : montage de partenariats (Exemple : Chateauonline), dégustations (communication et événementiels..), étude de marché avec comme indicateurs suivants : appellation, exportation, vignobles, vignerons et points de vente y compris la grande distribution.





Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

Viticulture

Code du travail

Transmission

Spiritueux

Formation