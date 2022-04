Anne-Lise AMOUZOU

Actuellement en Master à Reims Management School, je suis le parcours Corporate Finance dans le but de m’orienter vers les métiers de la finance d’entreprise.



Suite à mes expériences professionnelles détaillées ci-dessous, j'ai pu développer les connaissances et compétences suivantes:



• Maitrise des divers fondamentaux de finance d'entreprise, d'analyse financière, d'ingénierie financière, d'audit, de comptabilité, de contrôle de gestion et des systèmes d’informations.

• Maitrise de la suite Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint).

• Rigueur dans le travail et esprit de synthèse.

• Très bon niveau anglais/espagnol. Notions d'italien et de danois.