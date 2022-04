Anne-Lise AUCLAIR VESSIERE

Bonjour,

Résumer plus de 45 ans de carrière à travers la France et au-delà des frontières jusqu'au Japon... trop long pour en donner ici un détail.

A mon palmarès :

Chanteuse : Piano bar prestigieux, cabarets parisiens, concerts, tournées, galas, grandes soirées privées... (Sur l'international, tournées au Japon depuis 1998 jusqu'à ce jour).

Comédienne : Sur scène, en studio, multimédias, pub, doublage.

Auteur : Chansons, adaptations, contes.

Correcteur : Relecteur de scripts

Coach vocal et prof de chant : Depuis 20 ans. Technique vocale et art thérapie. France, Japon, Maroc.

Peinture: Aquarelle



Retour en France depuis Mars 2015



Mes compétences :

