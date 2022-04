Anne-Lise BESNIER (BROCHARD)

En tant que Webmarketeur / Webmarketeuse Freelance, je me propose de vous accompagner dans votre projet web et de vous aider à maîtriser votre présence sur internet.



Je saurais vous être utile pour :



- de la Rédaction Web optimisée SEO ( rédaction d'articles, de descriptions pour les annuaires, de communiqués de presse ...) ou de la Reprise et de l'optimisation d'un contenu existant.



- du Référencement (audit technique de votre site, étude de l'environnement thématique, définition des objectifs de référencement, de l'audience à cibler et des moyens à mettre en place ...).



- du Community Management (veille concurrentielle, création de comptes réseaux sociaux, création d'un réseau de contacts, animation de vos profils et communication en 1 to 1 ou par e-mailing avec vos différents contacts ...).



- et pour la création d'un site WordPress comme support



Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la concrétisation de notre collaboration sur mon site.



Au plaisir ,



webmarketeuse.fr





Mes compétences :

Rédaction

Communication numérique

Community manager

Web

Communication

Écriture

Réseaux sociaux

Créativité

Webmarketing/E marketing

Rédaction web

Référencement

Veille concurrentielle

Wordpress

Ereputation