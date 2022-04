Anne-Lise BLANCHARD

Je privilégie l'écoute et oriente la pratique en fonction des besoins de chacun pour une démarche active,respectueuse de votre rythme.



Eutoniste diplômée du Centre Régional de recherche et d'Etude en Eutonie (CRREE, Côte d'Or), formée à la sophrologie à l'IFERES (Lyon), je travaille en complémentarité avec les médecins, ostéopathes et autres professions de santé.



Diagnostic, préconisations, accompagnement (individuel et en groupe)



Domaines d'intervention : entreprises, sportifs, artistes, personnes âgées, particuliers.





Sur rendez-vous : 06 63 92 97 23



Mes compétences :

Sport

Formation

Accompagnement

Sophrologie

Prévention