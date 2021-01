Ludovic LABBE

Bonjour,



Si je suis à la fois consultant et coach professionnel, c'est que pour moi l'humain est le facteur clé dans la réussite d'un projet, d'une organisation, ...



Cela signifie que derrière des schémas structurels, organisationnels censés rendre l'ensemble plus efficient, il faut savoir accompagner l'humain à la fois dans la construction et ensuite dans la mise en oeuvre.



Quand je dis accompagner l'humain, c'est respecter avant tout l'humain, l'individu. C'est à dire lui permettre de se révéler au travers de ce qu'il va faire, en dépassant ses peurs, ses freins et en se respectant. C'est ce que j'appelle l'écologie de soi.



J'aimerais pouvoir faire rentrer mon métier dans un cadre normé répondant au critère de classification permettant de savoir ce que fait tel ou tel professionnel. Mais pour moi c'est impossible. Selon les cas, je me positionne à la fois comme l'architecte qui éclaire les plans, le maître d'ouvrage qui peut accompagner dans la mise en oeuvre, et parfois comme le concepteur de certaines briques d'un projet selon mes compétences dans les domaines de la stratégie, du marketing et d'internet, du coaching des hommes et des structures.



J'interviens aussi bénévolement au sein de plusieurs associations pour leur apporter mon savoir-faire dans ces domaines et contribuer humblement à mon niveau à leur développement et à leurs impacts sur l'économie locale.



J'ai également occupé 3 mandats bénévoles pour contribuer au développement économique local, départemental et régional :

- Président de l'UDOTSI18 - Union Départementale des Offices du Tourisme et des Syndicats d'Initiatives du Cher (18)

- Vice Président du Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire.

- Président de l'Office de Tourisme des Villages de la Forêt (Nançay - 18)



Mes compétences :

Coaching

marketing

management

Responsable commercial

Dirigeant

Communication

responsable

Marketing Internet