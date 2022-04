Catherine HAVET

Quel responsable ne souhaite pas améliorer la performance de son entité.

L'amélioration continue, méthode pragmatique permet de satisfaire les clients et donc d'assurer des ventes, d'éliminer les gaspillages coûteux, tout en valorisant les hommes.

La performance vient de la capacité de travailler ensemble, c'est faire de chaque collaborateur un acteur du but à atteindre.

La conduite du changement est donc primordiale dans cette chasse à la non valeur.



Si vous recherchez dans une fonction Lean / Production, une collaboratrice motivée, dynamique et capable d’intervenir dans le domaine du LEAN MANAGEMENT, n’hésitez plus, contactez moi !



Mes différents savoir-faire acquis précédemment :

- l’orientation client, développée dans mes expériences en marketing ;

- le pragmatisme, avec l'apport de solutions concrètes anti-gaspillage ;

- l'humain au centre de la réflexion, grâce à une bonne capacité d'écoute et d'adaptation ;

se retrouvent dans la mise en œuvre de l'amélioration continue.

Je me suis spécialisée dans l'amélioration continue, car cette démarche reposant sur : l'observation, l'analyse, l'action et le contrôle , permet d'avoir une action globale sur la performance de l'entreprise et donc la satisfaction client en améliorant le coût, la qualité et le délai,.













Mes compétences :

Amélioration continue

Lean

VSM

5S

Gestion de projet

Kaizen

Conduite de projet