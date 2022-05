Waffa GAMBE

Bienvenue sur mon profil,



Diplômée en Organisation Industrielle, mon parcours en Supply Chain et en Production m’a permis de contribuer concrètement à la conception et la réalisation de plusieurs procédés permettant d’optimiser des méthodes de production, principalement dans les secteurs Santé et Industrie Pharmaceutique



Mon travail consiste à collaborer avec les métiers pour caractériser les pertes et y palier en apportant un regard extérieur aux flux de production. Ma plus grande satisfaction est de dessiner et/ou repenser des processus efficients et faire prendre conscience des améliorations qui peuvent être apportées aux méthodes de travail.



Mes compétences :

Management d'équipe

Amélioration continue

Gestion de la qualité

SAP