Hervé DURAND

Mes 23 ans d'expérience dans le domaine de l'IT m'ont permis d'assumer différents métiers dans le domaine de l'infogérance : Chef de Projet, Architecte avant-vente, Offering Manager, Architecte de comptes et aujourd'hui Technical Solution Manager en charge de réponses techniques et financières à des appels d'offre allant de quelques dizaines de millions d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros dans le domaine de l'infogérance de Système d'Information.



Le rôle du TSM (Technical solution Manager) consiste à :

* répondre à des appels d'offres émis par des clients concernant l'externalisation de la gestion son système d'information :

- RFI : Request For Information ;

- RFP : Request For Proposal ;

- RFS : Request For Services.

* identifier la solution technique la mieux appropriée pour répondre aux besoins exprimés par le client en tenant compte :

- des capacités du Delivery d'IBM au niveau mondial : DataCenter et organisation des ressources ;

- de la croissance du système d'information : puissance de calcul, besoins en stockage en tenant compte des performances requises, des besoins réseau, ... ;

- de la stratégie IT du client ;

- du niveau de service requis : surveillance, administration OS, administration middleware, administration des applications ;

- de la qualité de service requise : Service Level Agreement (SLA) et Service Level Objective (SLO) ;

- des niveaux de résilience : continuité de service sur la base de solution de redondance, cluster, réparitions de charge, ... ;

- du Plan de Reprise d'Activité (PRA) en cas de désastre en fonction de la criticité des applications et des niveaux de RPO (Return Point Objective) et de RTO (Return Time Objective) ;

- du niveau de sécurité nécessaire : contrôle des accès physiques et logiques, ... ;

- les projets de Transformation et de Transition nécessaires.

* identifier les éléments constituant le prix :

- profils de compétences nécessaires et évaluation de la charge ;

- matériels nécessaires : dimenssionement et projection dans le temps ;

- logiciels nécessaires ;

- service nécessaires : m², bande passante Internet, ...

* identifier le modèle de tarification : à la demande, Cloud, autres, ...

* écriture de la réponse technique et commerciale.





Je suis aussi membre du Cloud Architecture Reference Group dont la mission est de :

- participer au développement technique des offres Cloud d'IBM qu'il s'agisse de Cloud IaaS comme le Computing (Public & Privé) / Stockage ou bien de PaaS (SAP par exemple) ;

- identifier les problèmes potentiels : frein à la viabilité des solutions, ... ;

- valider les documents d'architecture associés à chaque solution et faire les recommandations ;

- assister les équipes de ventes dans la qualification des solutions Cloud en fonction des besoins exprimés par les clients ;

- former les équipes de vente aux nouvelles solutions Cloud (offres).



Mes compétences :

Architecture

Cloud

Infogérance

Informatique

Infrastructure

Outsourcing

Système d'Information