Anne-Lise BONIN

Je suis artiste plasticienne et photographe.

l'ensemble de mon travail artistique se trouve sur le site :Array

mon activité de photogrpahe se trouvent içi :Array



Inforgraphiste/webdesigner de formation, j'ai travaillé en freelance de 2003 à 2009, et principalement pour des structures culturelles et artistiques.

Entre 2010 et 2014 j'ai été chargée de production, photographe et plasticienne.

Depuis septembre 2014, j'exerce principalement en temps que photographe, tout en prenant ponctuellement des missions de graphistes/maquettiste.



Mes principaux domaines de compétence :



- PHOTOGRAPHIE (prise de vue en studio et en extérieur, reportage photo)

- FORMATION sur des logiciels de graphisme (illustrator - photoshop - inDesign)

- ART PLASTIQUE (création de décors et accessoires pour le spectacle vivant, scénographie, masques, animations d'ateliers)







Mes compétences :

Montage photo

Relations Presse

Communication

Graphisme

Adobe Photoshop

Infographie

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe InDesign CS5