Anne-Lise BRISSE

L'énergie est l'un des enjeux majeurs de notre siècle. C'est pourquoi j'aimerais poursuivre mes études pas le biais d'une thèse CIFRE pour devenir spécialiste du stockage de l'énergie et plus précisément de l'électrochimie.



Je suis actuellement ingénieure R&D en Contrat de Professionnalisation avec la société CAPACITÉS SAS dont le domaine de compétence est le transfert de technologie. Je travaille plus particulièrement au sein de la cellule iTIS! spécialiste des traitements de surface sur des problématique liées au stockage de l'énergie.





Mes compétences :

Recherche scientifique

Électrochimie

Synthèse rédactionnelle

CATIA

Wordpress

Caractérisation des matériaux

Crédit Impôt Recherche