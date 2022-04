Je suis Organisée, Flexible, m'intègre facilement dans une équipe et je recherche un poste d'assistante administrative. Mes expériences professionnelles, m'ont permis d'acquérir certaines compétences nécessaires pour ce poste. Je suis disponible immédiatement



Mes compétences :

Classement et archivage

Accueil physique et téléphonique

Planification de rendez-vous

Numérisation

Dactylographie

Internet

Microsoft Office