Anne-Lise CHANIET

Organisée | rigoureuse | discrète | pédagogue | autonome | polyvalente | motivée | dynamique



Mes compétences :

Utilisation de Publisher (2007 à 2019)

Maîtrise des packs Office 2003 à 2019 (Word, Outlo

Conception des plans de formation

Création et actualisation de documentation pédagog

Gestion des inscriptions et des plannings élèves e

Analyse des demandes et besoins de formations

Réalisation et suivi de dossiers de financement

Réalisation et suivi des conventions de stage et c

Réalisation de devis, commandes et factures