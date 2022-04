Bonjour,

Je suis Anne-Lise Chatillon, spécialiste dans le domaine de l'environnement, avec une connaissance globale de la gestion de l'eau (potable, usée ou à l'état naturelle), le traitement des déchets, la qualité de l'air et la réglementation environnementale, QHSE.

De plus, j'ai complété cette spécialisation avec la gestion de projet, le management d'équipe et la négociation commerciale, afin de proposer une double compétence

Je suis mobile sur la région Alsace et le département Territoire de Belfort



Mes compétences :

PSC1

Développement durable

Normes environnementales

Microsoft Office

QSE

Gestion de projet

Négociation commerciale