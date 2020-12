Anne-Lise COQUELLE

Souriante et toujours optimiste, mon but premier est de travailler dans la bonne humeur et en équipe !

Je suis polyvalente et toujours volontaire pour apprendre.

J'ai particulièrement aimé travailler dans le BtoB notamment dans l'industrie, car je suis de nature très curieuse, et cela me permet de découvrir ce qu'un consommateur ou une personne lambda ne peut apercevoir. J'ai eu la chance, dans le cadre de mon métier, de visiter des entreprises qui sont interdites au public et de voir les coulisses, je n'ai jamais été déçue !